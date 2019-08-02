كوريا الشمالية تطلق مقذوفات مجهولة الهوية من المنطقة الجنوبية الغربية

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أطلقت كوريا الشمالية مقذوفتيْن مجهولتي الهوية في البحر الشرقي صباح اليوم الثلاثاء، وهو أحدث إطلاق في سلسلة الاستفزازات العسكرية الكورية الشمالية التي يقول المراقبون إنها تستهدف إظهار غضب بيونغ يانغ إزاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي بدأت أمس.وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن القذائف أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء باتجاه البحر الشرقي من مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" في جنوب غرب البلاد أو بالقرب منها. وتقوم السلطات العسكرية في سيول وواشنطن بإجراء تحليل شامل بشأن خصائص تلك القذائف ومداها. وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع في حالة إطلاق المزيد من المقذوفات ويحافظ على وضعية الاستعداد. وفي بيان عقب إطلاق القذائف، قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إنها قد تسعى إلى "طريق جديد" بخلاف الحوار، ووصفت التدريبات المشتركة بين سيول وواشنطن بأنها "عمل عسركي عدائي". ويذكر أن عملية إطلاق المقذوفات اليوم هي الرابعة من نوعها بواسطة بيونغ يانغ خلال فترة تقل عن أسبوعيْن. وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بدأتا يوم أمس الاثنين "تدريب موظفي إدارة الأزمات" استعدادًا لانطلاق التدريبات الصيفية الشاملة بين الجانبين.