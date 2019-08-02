كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة إطلاق القذائف الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا للمسؤولين ذوي الصلة بالشؤون الأمنية من أجل مناقشة إطلاق كوريا الشمالية قذائف مجهولة الهوية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سيول "كو مين جونغ" إن الاجتماع عُقد برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" في قبو تحت الأرض في المجمع الرئاسي، في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أطلقت بيونغ يانغ قذيفتين مجهولتيْ الهوية من مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" أو بالقرب منها، والتي تقع في جنوب غرب البلاد، وذلك في استعراض واضح للقوة ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت أمس الاثنين، ويذكر أن عملية إطلاق المقذوفات اليوم هي الرابعة من بين عمليات إطلاق القذائف التي تنفذها بيونغ يانغ منذ يوم 25 يوليو.