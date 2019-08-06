تقرير يقول إن واشنطن غير قادرة على التوسط في النزاع بين كوريا واليابان

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الولايات المتحدة ليست مستعدة وليست قادرة على التوسط من أجل حل النزاع المتصاعد بين أقرب حلفائها الآسيويين، كوريا واليابان. وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أول من أمس الأحد أن إدارة "دونالد ترامب" تحجم عن المشاركة في إصلاح الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، وهما الدولتان اللتان تعتمد عليهما واشنطن منذ فترة طويلة لمواجهة صعود الصين وكوريا الشمالية المسلحة نووياً. وقال التقرير إن هناك علامة على تقلص القيادة الأمريكية في منطقة شمال شرق آسيا قد اتضحت في صورة من المنتدى الإقليمي لتجمع آسيان في العاصمة التايلاندية بانغكوك الأسبوع الماضي، والتي أظهرت وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" وهو يحاول، دون جدوى، الجمع بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية واليابان في جلسة التصوير. ونقل التقرير عن "مايكل غرين" المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن الإدارات الأمريكية السابقة قد تدخلت بسرعة لحل النزاعات بين كوريا واليابان، البلدين الحليفين لواشنطن، وذلك من خلال إرسال إشارات إليهما بأن أي نزاعات بينهما قد تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية.واتهم "غرين" إدارة "دونالد ترامب" بالتأخر في اتخاذ مثل هذه التحركات وترك الموقف يتدهور من خلال عدم القيام بأي شيء.