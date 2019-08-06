كوريا تدرس مسألة إرسال قوات إلى مضيق هرمز لحماية سفنها

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صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي بأن سيول يمكنها أن تقرر بنفسها حول ما إذا كانت سترسل قوات إلى مضيق "هرمز" في الخليج العربي لحماية سفنها. وقال وزير الدفاع "جونج كيونغ دو" في تصريح أمام لجنة الدفاع الوطني التابعة للبرلمان يوم أمس الاثنين، إن كوريا لم تتلقَ "طلبا رسميا" من الولايات المتحدة لمبادرتها المشتركة لحراسة مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا للشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط.وأشار الوزير "جونغ" إلى أن العديد من السفن الكورية يمكن أن تتعرض لمخاطر محتملة في المضيق، وأن الحكومة الكورية يمكن أن تبدأ في إجراء "مراجعة طوعية" حول إمكانية إرسال قوات إلى هناك. وقال إن إرسال قوات إلى الخارج من أجل حماية المواطنين الكوريين يمكن أن يتم دون الحصول على موافقة من البرلمان، حيث يمكن نشر ما يصل إلى 320 من الأفراد العسكريين إلى جانب مدمرة وطائرة هليكوبتر وثلاثة زوارق سريعة. وأوضح أن الجيش يقوم أيضًا بدراسة إمكانية إرسال وحدة إلى مضيق هرمز عن طريق توسيع نطاق عمليات وحدة مكافحة القرصنة "تشونغ هيه" المتمركزة حاليًا بالقرب من السواحل الصومالية.