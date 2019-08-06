البرلمان الكوري يرسل قراره بإدانة القيود التجارية إلى اليابان

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صدق رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "مون هيه سانغ" على إرسال قرار من البرلمان الكوري يدين القيود التجارية اليابانية، إلى البرلمان والحكومة في اليابان. وسوف يتم إرسال القرار الذي قدمه الحزبان الحاكم والمعارض، وتبناه البرلمان الكوري الجنوبي بالإجماع يوم الجمعة الماضي، عبر سفارة كوريا الجنوبية في اليابان إلى قادة مجلسيْ البرلمان الوطني الياباني، ووزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، ووزير التجارة الياباني "هيروشيغ سيكو"، وغيرهما. وقد عبر برلمان كوريا الجنوبية في هذا القرار عن "قلقه العميق" إزاء القيود المفروضة على الصادرات اليابانية، ودعا إلى إلغائها على الفور، قائلًا إنها تدمر أساس العلاقات الثنائية وتؤثر على شعبيْ البلدين، كما وصفها بأنها "تراجع عن نظام التجارة الحرة العالمي".