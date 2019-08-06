انخفاض البورصة الكورية بعد قرار واشنطن تسمية الصين كدولة متلاعبة بعملتها

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افتتحت سوق الأسهم الكورية الجنوبية أعمالها على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء، حيث أدى تصنيف الولايات المتحدة للصين كدولة متلاعبة بعملتها الوطنية إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية حول العالم.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في البورصة الكورية، "كوسبي"، بحوالي 49 نقطة، أي بنسبة 2,5%، ليصل إلى 1898,41 نقطة، وذلك في الدقائق الخمس الأولى من التداول اليوم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر البورصة الرئيسي عن المستوى القياسي البالغ 1900 نقطة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكان مؤشر "كوسبي" قد انخفض بالفعل بنسبة 3,5% في الجلستين السابقتين منذ يوم الجمعة، في أعقاب قرار اليابان بإزالة اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الذين يتلقون معاملة تفضيلية من قبل طوكيو، بسبب النزاع بين البلدين بشأن الحقبة الاستعمارية.كما انخفض مؤشر "كوسداك" الثانوي أيضًا صباح اليوم الثلاثاء بأكثر من 19 نقطة، ليصل إلى 550,32 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، بلغت قيمة الوون الكوري 1218,85 وون مقابل الدولار الأمريكي، بانخفاض أيضًا بمقدار 3,6 وون مقارنة بقيمته أمس.