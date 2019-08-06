الجيش الكوري يدرس إجراء تدريبات دوكدو الدفاعية الأسبوع القادم

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يدرس الجيش الكوري الجنوبي إجراء تدريباته الدفاعية نصف السنوية بالقرب من جزر دوكدو التي تقع في أقصى شرق البلاد، الأسبوع القادم. ووفقا لمصادر في الجيش اليوم الثلاثاء، تجري مناقشاتٌ حاليا بشأن عقد مناورات تستمر يومين بدءا من الثلاثاء القادم وحتى الأربعاء، قبيل احتفال كوريا بالذكرى الـ74 للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني يوم 15 أغسطس. لكن الموعد الدقيق لإجراء التدريبات لم يتم تحديده بعد بسبب الظروف الجوية والتغيرات المحتملة على الصعيد السياسي. ويذكر أن سيول قد أجرت هذه التدريبات في شهريْ يونيو وديسمبر من العام الماضي، ثم علقت إجراءها وضعا في الاعتبار علاقاتها مع اليابان التي تدعي أن جزر دوكدو ملك لها. لكن التدهور الحاد مؤخرا في العلاقات بين سيول وطوكيو، والذي تسببت فيه القرارات الأخيرة التي اتخذتها طوكيو لعرقلة التجارة بين البلدين، قد أدى على ما يبدو إلى أن تدرس الحكومة الكورية المضي قدمًا في إجراء التدريبات الدفاعية في دوكدو مجددا. ويقول المراقبون إن هذا القرار قد يكون أيضا ناتجا عن الحادث الأخير بتوغل طائرة حربية روسية في المجال الجوي الكوري الجنوبي فوق جزر دوكدو الشهر الماضي، وهو أول انتهاك من نوعه منذ توقيع اتفاقية هدنة الحرب الكورية في عام 1953.