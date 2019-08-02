الفائض في ميزان المدفوعات الدولي يسجل أقل مستوياته منذ 7 سنوات

Photo : KBS News

شهد ميزان المدفوعات الدولي لكوريا الجنوبية فائضا للعام الثامن على التوالي ، لكنه سجل أقل مستوياته منذ 7 سنوات.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ حجم الفائض الكوري في ميزان المدفوعات الدولي خلال النصف الأول من هذا العام 21.77 مليار دولار، بانخفاض نسبته 24.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ النصف الأول من عام 2012 الذي بلغ فيه حجم الفائض 9.65 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن الحجم المتراكم للصادرات الكورية، بلغ 277.92 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض قدر بنسبة 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع البنك المركزي السبب في هذا الانخفاض إلى تراجع حجم التجارة العالمية، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض سعر أشباه الموصلات والمنتجات النفطية، وتراجع الصادرات للصين والشرق الأوسط.وبلغ حجم الوارادات خلال النصف الأول من هذا العام 240.66 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولي في شهر يونيو الماضي، فبلغ 6.38 مليار دولار، بانخفاض قدر بنحو 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.