الولايات المتحدة تلغي الإعفاء من التأشيرة لزوار كوريا الشمالية

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قررت الولايات المتحدة إلغاء التمتع ببرنامج الإعفاء من التأشيرة لزيارة الولايات المتحدة لمن قاموا بزيارة كوريا الشمالية.ووفقًا لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، فقد بدأت الحكومة الأمريكية في تطبيق القانون هذا الأسبوع بأثر رجعي، على جميع حاملي جوازات السفر الأجنبية، الذين زاروا كوريا الشمالية منذ مارس 2011.وفي الوقت الحالي، يمكن لمواطني 38 دولة، ومن بينها كوريا الجنوبية، زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا بعد الحصول على موافقة عبر الانترنت من خلال النظام الإلكتروني للسماح بالسفر، وهو برنامج للإعفاء من التأشيرة.لكن سيتعين على من زاروا كوريا الشمالية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عادية قبل زيارة الولايات المتحدة.وعلى الرغم من أن السفر بين الكوريتين غير قانوني بالنسبة إلى معظم الكوريين الجنوبيين، فقد حصل نحو 3700 شخص من حاملي جوازات السفر الكورية على موافقة حكومية خاصة لزيارة كوريا الشمالية، بين مارس 2011 ويوليو 2019.ومن بين هؤلاء نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجموعة إس كيه "تشي تيه وون"، اللذان رافقا الرئيس "مون جيه إين" لحضور القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.ووفقًا للحكومة الأمريكية، فإن القرار الأخير يتماشى مع إعادة إدراج واشنطن لكوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب، في أواخر عام 2017.