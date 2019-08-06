الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الثقافية

نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يلتحق بجامعة يونسيه

Write: 2019-08-06 15:27:53

نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يلتحق بجامعة يونسيه

Photo : YONHAP News

قرر النجل الأكبر للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والممثل الأمريكي براد بيت الالتحاق بجامعة يونسيه، وهي إحدى الجامعات المرموقة في كوريا الجنوبية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن مادوكس جولي-بيت سيحضر دروسًا في الجامعة الخاصة في سيول في وقت لاحق من هذا الشهر. ويقال إنه يسعى إلى التخصص في الكيمياء الحيوية.
ووفقًا للمصدر، اختار جولي-بيت، الذي بلغ الثامنة عشر من العمر هذا الشهر، جامعة يونسيه على غيرها، ويبدو أنه يدرس اللغة الكورية تحسبًا لهذه الخطوة.
ومادوكس جولي-بيت هو الأكبر بين ستة أبناء للممثلين الأمريكيين.
قائمة

موضوعات بارزة