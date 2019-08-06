نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يلتحق بجامعة يونسيه

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قرر النجل الأكبر للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والممثل الأمريكي براد بيت الالتحاق بجامعة يونسيه، وهي إحدى الجامعات المرموقة في كوريا الجنوبية.ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن مادوكس جولي-بيت سيحضر دروسًا في الجامعة الخاصة في سيول في وقت لاحق من هذا الشهر. ويقال إنه يسعى إلى التخصص في الكيمياء الحيوية.ووفقًا للمصدر، اختار جولي-بيت، الذي بلغ الثامنة عشر من العمر هذا الشهر، جامعة يونسيه على غيرها، ويبدو أنه يدرس اللغة الكورية تحسبًا لهذه الخطوة.ومادوكس جولي-بيت هو الأكبر بين ستة أبناء للممثلين الأمريكيين.