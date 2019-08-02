إعصار فرانسيسكو يصل إلى الساحل الجنوبي الليلة

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من المتوقع أن يصل إعصار فرانسيسكو إلى الساحل الكوري لكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، حيث سيجلب معه الرياح والأمطار الغزيرة على أجزاء كثيرة من البلاد.ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية فإن الإعصار غادر جزيرة كيوشو اليابانية صباح الثلاثاء، وسيصل إلى المياه الكورية الجنوبية في فترة ما بعد الظهر.ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" مساء الثلاثاء، ليتجه شمالًا إلى مدينتي "ديه جو" و"آندونغ" في وقت مبكر من صباح الأربعاء.وتوقعت الأرصاد الكورية سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد وأجزاء من مقاطعات "تشولا" و"كانغ وون"، من بعد ظهر الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.وستشهد السواحل الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة الكورية سقوط ما يصل إلى 200 مليمتر من الأمطار، وستشهد سيول ومقاطعة كيونغي سقوط ما بين 10 إلى 60 مليمتر من الأمطار.