سيول قد تتدخل في حالة زيادة تقلبات السوق

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستعمل على تحقيق الاستقرار في السوق المالية، في حالة زيادة التقلبات، مما يشير إلى تدخل محتمل في سوق الصرف الأجنبية.وفي اجتماع مع المسؤولين اليوم الثلاثاء، قال نائب وزير المالية "بانغ كي سون" إن سيول ستتخذ خطوات "سريعة وجريئة" لتحقيق الاستقرار في السوق، بموجب خطة طوارئ، في حالة التقلب المفرط للسوق.وجاءت هذه التصريحات بعد أن حددت الولايات المتحدة الصين كدولة متلاعبة بالعملة أمس الاثنين، وهو تصعيد حاد في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.وتشير تعليقات "بانغ" إلى أن كوريا الجنوبية قد تحاول تثبيت أو تحسين سعر صرف الوون، مقابل الدولار الأمريكي.وقد انخفض سعر الوون مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات أمس الاثنين، في نفس اليوم الذي انخفض فيه اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في أحد عشر عامًا.لكن "بانغ" أكد أيضًا على أهمية مراقبة الوضع بهدوء، مستشهدًا بالمستوى القياسي للنقد الأجنبي والائتمان الأجنبي، وكذلك التصنيفات الائتمانية الإيجابية.كما أشارت سيول أيضًا إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتباطؤ في الطلب على الصادرات، والخلاف التجاري مع اليابان، كعوامل أخرى وراء تراجع الأسواق المالية.