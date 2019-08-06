الحكومة تؤكد أن الأعمال العسكرية لكوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز قوتها التفاوضية

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قالت وزارة التوحيد إنها تعتقد أن الأعمال العسكرية الأخيرة لكوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز تضامن النظام، وتعزيز مبادرتها والقوة التفاوضية في الاتفاقيات المستقبلية.أجرت الوزارة هذا التقييم في تقرير وُزِّع اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى إطلاق بيونغ يانغ للقذائف قصيرة المدى في ست مناسبات خلال هذا العام.وقالت الوزارة إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" شارك في 14 نشاطًا عامًّا يتعلق بالجيش خلال هذا العام، بما في ذلك ثمانية مناسبات متعلقة بتجارب الأسلحة والتدريبات.وقالت الوزارة إنه منذ اجتماع "كيم" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قرية الهدنة في "بان مون جوم" في 30 يونيو، فقد ركزت رسالة بيونغ يانغ إلى الجنوب على حض سيول على تنفيذ الإعلانات بين الكوريتين، مع استبعاد الجنوب من العلاقات بين الشمال وواشنطن.