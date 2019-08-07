وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد اليابان بسبب قضية العمل القسري

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دعت كوريا الشمالية اليابان إلى تقديم اعتذار صادق وتعويض الضحايا الكوريين عن إجبارهم على العمل في المصانع اليابانية خلال فترة الحرب العالمية الثانية.وجاءت هذه الانتقادات التي وجهتها بيونغ يانغ إلى طوكيو في مقال نشرته صحيفة "مينجو جوسون"، إحدى الصحف التابعة لمجلس الوزراء الكوري الشمالي، أمس الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر بين سيول وطوكيو في أعقاب الانتقام الاقتصادي لليابان من قرارات محكمة كوريا الجنوبية بشأن تعويض الكوريين ضحايا العمل القسري في اليابان.وقالت الصحيفة الكورية الشمالية إن المواطنين الكوريين الذين تم حشدهم للعمل من أجل العمل في اليابان قد عوملوا معاملة غير إنسانية، بل إن بعضهم دُفنوا أحياء. وانتقدت الصحيفة اليابان لمحاولتها "التستر على نحو شائن وغير أخلاقي" على جرائمها الماضية، وحثتها على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية التي لا مفر منها بشأن هذه القضايا.