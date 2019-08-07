سيول تقول إن الإطلاق الصاروخي الشمالي لا ينتهك الاتفاقات بين الكوريتين

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قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" إن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير لا يرقى إلى مستوى انتهاك للاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين، وذلك على الرغم من خطورته.وأوضح رئيس مكتب الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" موقف الحكومة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء في أثناء الرد على سؤال خلال اجتماع للجنة التوجيهية في البرلمان، حيث قال أيضا إن كوريا الجنوبية تجري "اتصالات شاملة" مع كوريا الشمالية من خلال قنوات مختلفة بشأن عمليات الإطلاق وغيرها من القضايا، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل الحوار بين الكوريتين.وكان "جونغ" قد ترأس في وقت سابق من يوم أمس اجتماعًا طارئًا في المكتب الرئاسي لمناقشة آخر إطلاق صاروخي كوري شمالي، ومراجعة الوضع الأمني العام في شبه الجزيرة الكورية.