إصابة أكثر من 1000 كوري بأمراض مرتبطة بالحرارة هذا الصيف

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تسببت موجة الحرارة الصيفية الشديدة هذا العام في ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة في كوريا الجنوبية، ليصل إلى أكثر من ألف خلال هذا الصيف.وطبقًا لتقرير صادر عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، تم تشخيص إصابات ألف و94 مريضًا بأنها إصابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بما في ذلك ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وذلك حتى أول من أمس الاثنين. وأوضح التقرير أن مقاطعة "كيونغ كي" شهدت إصابات من هذا النوع بلغ عددها أكثر من 200، وتلتها مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بـ157 إصابة، ثم جنوب "كيونغ سانغ" بـ113 حالة إصابة بأمراض الحر. وأشار التقرير إلى أن خمسة أشخاص قد لقوا حتفهم حتى الآن بسبب الظروف المرتبطة بالحرارة، منذ وفاة امرأة في الثمانينيات من عمرها في منطقة "تشونغ دو" في شمال "كيونغ سانغ" يوم 23 يوليو.ودعا المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها المواطنين إلى البقاء في المناطق الداخلية عندما تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في فترة ما بعد الظهر، وأخذ فترات راحة كافية وشرب الكثير من الماء إذا كان عليهم قضاء الكثير من الوقت في المناطق الخارجية في الهواء الطلق.