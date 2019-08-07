أمطار غزيرة ورياح قوية في مقاطعة كانغ وان مع رحيل إعصار فرانسيسكو

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شهدت مقاطعة "كانغ وان"، التي تقع في شرق كوريا الجنوبية، هطول أمطار غزيرة خلال الليل بسبب إعصار فرانسيسكو، الذي أصبح الآن ضعيفًا في مستوى "منخفض استوائي".وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه تم تسجيل 190 ملليمترا من الأمطار في جبل "سوراك" في شمال شرق البلاد حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء. وأوضح التقرير أنه قد سقطت أمطار في منطقة "هونغ تشون" بمقاطعة "كانغ وان" بمعدلات وصلت إلى حوالي 165 ملليمترا، وفي مدينة "سام تشوك" بمعدل 148 ملليمترا. وأكد التقرير أن التحذير من هطول أمطار غزيرة في المناطق الجبلية الشمالية بالمقاطعة لا يزال ساريا، وأن هناك تنبيها ساريا أيضا بشأن هطول أمطار غزيرة في مدن ومناطق "يانغ جو" و"يانغ يانغ" و"كو صونغ" و"إين جيه" و"سوك تشو".وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار بمعدل 100 ملليمتر على الأقل في المنطقة الشمالية الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء. كما أشارت إلى أنه توجد تحذيرات قوية من الرياح في مدن ومناطق "سام تشوك" و"دونغ هيه"، و"كانغ نُنغ" و"يانغ يانغ" و"كو صونغ" و"سوك تشو"، وكذلك المناطق الجبلية القريبة.