طوكيو تعلن رسميا استبعاد سيول من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين

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أعلنت الحكومة اليابانية رسمياً إزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة البلدان التي تتمتع بإجراءات تجارية تفضيلية مع طوكيو.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الأربعاء أن الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية لن تكون مؤهلة للحصول على تصاريح سريعة للتصدير اعتبارًا من يوم 28 أغسطس الجاري. وقد تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة الماضي.وكانت كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة في قارة آسيا ضمن "القائمة البيضاء" اليابانية المكونة من 27 عضوًا، وهي أول دولة تتم إزالتها من تلك القائمة.ولم يتبين حتى الآن كيف سيكون شكل حركة التجارة بين سيول وطوكيو بعد قرار الإزالة الأخير، لكن الخبراء يقولون إن إجراءات تصدير المنتجات اليابانية إلى كوريا سوف تكون مماثلة لتلك المعمول بها مع شركاء طوكيو التجاريين الرئيسيين الآخرين غير المدرجين في القائمة البيضاء، مثل الصين والولايات المتحدة وتايوان. وفي مثل هذه الحالة، ستتطلب كل شحنة صادرة تصريحًا من السلطات الحكومية اليابانية قبل أن تغادر البلاد.