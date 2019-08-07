اجتماع مرتقب بين وزيريْ خارجية كوريا واليابان أواخر أغسطس

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من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة التطورات في محادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، إن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" سوف تلتقي بنظيريْها الصيني "وانغ يي" والياباني "تارو كونو"، في بكين يوم 21 أغسطس الجاري. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع مناقشة سبل الرد المشترك على سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة بواسطة بيونغ يانغ، وسط المأزق الذي تتعرض له مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن طوكيو تجري محادثات أيضًا لترتيب اجتماعات ثنائية مع كل من سيول وبكين، حيث يُتوقع أن تناقش سيول وطوكيو نزاعهما المستمر بشأن قضية العمل القسري في زمن الحرب، وقرارات اليابان الأخيرة بفرض قيود على صادراتها إلى كوريا.وفي الوقت نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن الأطراف الثلاثة تناقش حتى الآن مسألة عقد هذا الاجتماع، وأنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد.