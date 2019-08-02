قلق شركات الطيران المحلية من تزايد نشاط شركة طيران الإمارات

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تطالب الإمارات بزيادة عدد الرحلات الجوية بينها و بين كوريا إلى مستوى 56 رحلة أسبوعيا في إطار المفاوضات التي يجريها الجانبان حول اتفاقية ثنائية للطيران، مما أثار قلق شركات الطيران المحلية.ويرجع سبب القلق إلى إمكانية استجلاب الشركات الجوية الإماراتية مزيدا من الركاب الكوريين العابرين اعتمادا على أسعارها منخفضة في حال تزايد عدد رحلاتها .ويذكر أن حوالي 70% من ركاب شركات الطيران الاماراتية الكوريين هم مسافرون عابرون باتجاه أوروبا وغيرها.ورفضت الشركات الجوية المحلية زيادة عدد الرحلات لفائدة الشركات الاماراتية مشيرة إلى الأضرار التي يمكن أن تلحقها هذه الخطوة برحلاتها المباشرة نحو أوروبا.وظلت العديد من شركات الطيران العالمية تعمد إلى التخفيض من عدد رحلاتها، نتيجة تصاعد نشاط الشركات الجوية العربية.وقالت صناعة الطيران الأمريكية عبر الصحف المحلية مؤخرا إن الشركات الجوية الإماراتية تخوض منافسة غير عادلة في الأسعار من خلال تلقي حوالي 60 تريليون وون من الدعم الحكومي.