رئيس الوزراء الياباني يطالب كوريا برد مناسب

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أفادت وسائل الإعلام اليابانية برفض رئيس الوزراء "شينزو آبيه" عقد مباحثات قمة مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" في حال لم تلتزم "سيول" باتفاقية التعويضات القائمة بين الجانبين الكوري والياباني.وحضر "آبيه" مراسم خاصة على أرواح الضحايا، أقيمت في حديقة السلام التذكارية في مدينة "هيروشيما" اليابانية أمس بمناسبة مرور 74 عاما على إسقاط القنبلة النووية على المدينة، حيث عقد لقاء صحفيا رد فيه على سؤال حول مدى وجود نية لديه في عقد مباحثات قمة كورية يابانية قائلا إن كوريا تنتهك من جانب واحد الاتفاقية الدولية القائمة والتي تمثل أساسا لتطبيع العلاقات بين الجانبين، داعيا الجانب الكوري إلى الالتزام بتعهده بشأن أسس العلاقات التي تربط بين الدول.وفي هذا السياق أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني ألمح بعدم نيته عقد مباحثات قمة مع الرئيس الكوري إذا لم يلتزم بالاتفاقية الكورية اليابانية بشأن التعويضات والتعاون الاقتصادي التي أبرمت بين الجانبين عام 1965.وكرر "آبيه" في اللقاء الصحفي مطالبته الحكومة الكورية باتخاذ إجراءات مناسبة في ما يتعلق بإصدار المحكمة العليا الكورية قرارها بدفع التعويضات للكوريين من ضحايا العمل القسري خلال فترة الحرب.وفي رد على سؤال حول نيته إجراء حوار مع الرئيس الكوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل في مدينة "نيويورك"، تجنب "آبيه" الرد المباشر قائلا إنه لم يسمع عن حضور الرئيس "مون".وتجدر الإشارة إلى أن حديث رئيس الوزراء الياباني بشأن العلاقات الكورية اليابانية جاء بشكل مفتوح لأول مرة بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني على إبعاد كوريا عن قائمة الدول البيضاء في الثاني من هذا الشهر.