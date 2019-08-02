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فاز الفيلم المستقل الكوري "طائر طنان" ب25 جائزة في مختلف أنحاء العالم ليسجل رقما قياسيا في هذا المجال.ونال الفيلم جائزة في مهرجان القدس الدولي الذي اختتمت فعاليته يوم 4 من هذا الشهر ليفوز بجائزته الخامسة والعشرين.ويصور الفيلم الذي أخرجته المخرجة "كيم بورا" أفكارا داخلية لطالبة الإعدادية الحائرة "اونهي" بعد انهيار جسر"سونغ سو" في عام 1994. وعرض لأول مرة خلال مهرجان بوسان الدولي للسينما في العام الماضي، حيث لاقى تقديرا كبيرا لقصته التي أثارت تعاطف الكثيرين وظل يفوز بالعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية البارزة بما فيها مهرجانا برلين وسياتل الدوليين للفيلم.ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم داخل البلاد يوم 29 من هذا الشهر.