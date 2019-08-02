انتشار مقاطعة اليابان في البلاد

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قررت شركة "آسيانا" الجوية الكورية وقف رحلاتها بين مدينتي "بوسان" المحلية و"أوكيناوا" اليابانية في ظل تراجع عدد المسافرين الكوريين إلى اليابان بفعل حملة مقاطعة الرحلات إلى اليابان.وكانت الشركة أعلنت في نهاية الشهر الماضي أنها ستخفض بعض رحلاتها بين مدينة "سيول" الكورية باتجاه المدن اليابانية.وصرحت آسيانا اليوم الأربعاء بأنها ستتوقف عن تنظيم الرحلات بين المدينتين بدءا من يوم 23 من هذا الشهر وحتى يوم 26 من شهر أكتوبر المقبل علما أنها تشغل حاليا الرحلات بين المدينتين بمستوى 3 مرات أسبوعيا باستخدام طائرات "أيه 320" التي تستوعب 160 مقعدا.وأوضحت الشركة أن سبب التوقف يعود إلى مبدأ الطلب والعرض.كما يقبل معظم الشركات الجوية المحلية على تعديل رحلاتها إلى اليابان من أجل الحفاظ على أرباحها.وتدرس شركة الخطوط الجوية الكورية وقف الرحلات ما بين مدينتي "بوسان" الكورية و"سابور" اليابانية بدءا من شهر سبتمبر القادم وتشغيل الطائرات الصغيرة خلال الرحلات الأخرى المتجهة إلى اليابان.بالإضافة إلى ذلك، تخفض شركات الطيران ذات الأسعار المحلية المنخفضة بما فيها شركة "تيواي" للطيران رحلاتها إلى اليابان حيث قامت منذ يوم 24 الشهر الماضي بوقف الرحلات ما بين مدينتي "موان" الكورية و"أويتا" اليابانية كما تخطط لوقف رحلاتها المنتظمة ما بين مدينتي "ديه كو" الكورية و"كوماموتو" اليابانية، وبين مدينتي "بوسان" الكورية و"ساغا" اليابانية بدءا من شهر سبتمبر القادم.وقال مسؤول في صناعة الطيران المدني إن انتشار حملة مقاطعة الرحلات إلى اليابان أدى إلى انخفاض في عدد ركاب الطائرات المحليين مما جعل من شركات الطيران المحلية تدرس تعديل رحلاتها إلى اليابان تجنبا لمواجهة العجز.