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من المتوقع أن تفتح دار"كون جونغ جون" في قصر "كيونغ بوك" الملكي والتي تمثل أهم المباني الملكية المعمارية في البلاد أبوابها أمام الجمهور لأول مرة، علما وأن الدار قد وقع عليها الاختيار ضمن الكنوز الوطنية رقم 223.وصرحت إدارة القصر الملكي اليوم الأربعاء بأنها ستسمح للجمهور بزيارة الدار مرتين يوميا خلال يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع على مدار شهر واحد بدءا من يوم 21 من هذا الشهر.وفي فترة الزيارة يمكن الاستماع إلى مختلف الشروح المفصلة حول وظائف الدار والرموز الأساسية لهياكلها. ويمكن للزوار انطلاقا من طلاب الإعداديية فما فوق زيارة الدار بالمجان بعد تقديم طلب في ذلك.وسبق أن تم فتح دار "كون جونغ جون " في قصر "تشانغ دوك" الملكي ودار "ميونغ جونغ" في قصر "ميونغ جونغ" الملكي أمام الجمهور في أوائل هذا الشهر بعد القيام بالترتيبات اللازمة داخلهما ونشر عناصر الأمن فيهما.