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قالت وزارة الخارجية الكورية إن تصريحات رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" أمس الثلاثاء والتي اتهم فيها كوريا بانتهاك اتفاقية دولية من طرف واحد يعد اعترافا بحقيقة أن إلاجراءات الاقتصادية الانتقامية التي اتخذتها طوكيو جاءت بسبب أحداث الحقبة التاريخية الماضية.جاء ذلك في بيان أصدرته أمس الثلاثاء الناطقة باسم نائب الوزير الأول "جو سيه يونغ" التي قالت إن رئيس الوزراء الياباني صرح بأن السبب الرئيسي في الصراعات الكورية اليابانية يرجع إلى مسألة التعويضات.وقال نائب الوزير "جو" إن قول "آبيه" أثبت بأن الإجراءات الاقتصادية غير العادلة التي اتخذتها اليابان مؤخرا تمثل انتقاما اقتصاديا لا يرجع السبب فيه إلى مسألة قيود الصادرات بل إلى مسألة تاريخية مطالبا حكومة طوكيو بالتخلي عن الموقف الأناني الذي يتجاهل الماضي وحقوق الإنسان ويضر بنظام التجارة الحرة.