ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض المرتبطة بالحرارة في كوريا الجنوبية

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ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة في كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي.ووفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تشخيص ما مجموعه 557 شخصًا بحالات مرضية متعلقة بالحرارة، مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري، منذ الخميس من الأسبوع الماضي.وقد توفي خمسة مرضى بأمراض متعلقة بالحرارة خلال هذا الصيف، أربعة منهم خلال الفترة المذكورة.وتعزى الزيادة في عدد الإصابات إلى موجات الحرارة المستمرة في الأيام الأخيرة، حيث ارتفع ليصل إلى فوق 35 درجة مئوية لعدد من الساعات في اليوم، في أجزاء كثيرة من البلاد.ومع توقع المزيد من الأيام الحارة، حثت وكالة مكافحة الأمراض المواطنين على البقاء في المنازل خلال ساعات الذروة الحرارية في فترة ما بعد الظهر، وأخذ فترات راحة كافية من العمل في الهواء الطلق، وشرب كميات كافية من المياه.