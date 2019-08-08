سيول وطوكيو وبكين تعقد اجتماعًا ثلاثيًّا لوزراء الخارجية

Photo : YONHAP News

تجري كوريا الجنوبية واليابان والصين محادثات ثلاثية لترتيب اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية وسط النزاعات المستمرة بين سيول وطوكيو.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، فإن الدول الثلاث تجري مناقشات حول تنظيم اجتماع محتمل بين الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" ونظرائها الصيني والياباني.وقال مصدر دبلوماسي في الصين إنه يجري تنفيذ الترتيبات لعقد اجتماع وزراء الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر، مضيفًا أنه من المحتمل عقد قمة ثلاثية في نهاية العام.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية في وقت سابق أن دول شرق آسيا الثلاث تسير في اتجاه عقد قمة ثلاثية خلال العام، وبالتالي من المرجح أن تعقد اجتماعًا لوزراء خارجيتها في 21 أغسطس استعدادًا للقمة.وما زال من غير الواضح ما إذا كانت "كانغ" ووزير الخارجية الياباني "تارو كونو" سيعقدان اجتماعًا ثنائيًّا منفصلًا.ومن المحتمل أن يتم مناقشة التوترات الثنائية حول القيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية، وقد يتم طرح اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية على طاولة المفاوضات، والتي يتم تجديدها تلقائيًا كل عام، وتدرس سيول إلغاءها هذا العام ردًّا على قيود التصدير. والموعد النهائي لكلا الطرفين لإلغاء الاتفاق يحل في 24 أغسطس.