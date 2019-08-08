وزير الدفاع الأمريكي: كوريا الشمالية ما زالت مصدر قلق

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" إن كوريا الشمالية لا تزال مصدر قلق كبير.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد أدلى "إسبير" بهذا التصريح في اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في طوكيو أمس الأربعاء بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ في الشمال.وأكد "إسبر" مجددًا موقف واشنطن في التعاون مع اليابان لتحقيق الهدف المشترك، المتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل.وفي وقت لاحق من يوم أمس الأربعاء، التقى الوزير الأمريكي أيضًا بوزير الدفاع الياباني "تاكيشي إيوايا"، وأفادت وسائل الإعلام أن المسؤولين يتشاركان في تصور أنه من المهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة واليابان مواصلة التعاون مع كوريا الجنوبية في التعامل مع الشمال، بما في ذلك اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو.