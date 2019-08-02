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تحدث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء عن بدء المحادثات لزيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية.وقال "ترامب" إن كوريا الجنوبية دولة "ثرية للغاية" تشعر الآن بواجب المساهمة في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لها، وقال إن سيول وافقت على دفع المزيد من الأموال لواشنطن، للدفاع عن نفسها ضد كوريا الشمالية.كما قال "ترامب" أيضًا إن الولايات المتحدة لم تحصل إلا على القليل على مدار العقود الماضية، لكنه تمكن من الحصول على 990 مليون دولار في العام الماضي من سيول، للإنفاق على القوات والأصول الأمريكية في شبه الجزيرة.يشار إلى أن "ترامب" قد اشتكى أكثر من مرة من تحمل الولايات المتحدة لأعباء مالية كبيرة بسبب انتشارها العسكري في الخارج، وحدد كوريا الجنوبية بين الدول التي يجب أن تدفع المزيد.وتأتي تصريحات "ترامب" قبيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي المرتقبة إلى سيول غدًا الجمعة، لإجراء محادثات حول القضايا العالقة، بما في ذلك اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية الحالية، التي سوف تنتهي بنهاية العام.وقد وافقت سيول على دفع 1.04 تريليون وون هذا العام، بزيادة قدرها 8.2% عن العام الماضي.