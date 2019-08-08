بومبيو يعرب عن أمله في استئناف الحوار مع الشمال في الأسابيع المقبلة

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه يأمل في استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة، وأنكر أن تكون حوادث إطلاق الصواريخ تعوق هذه الجهود.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" أمس الأربعاء، قال "بومبيو" إن واشنطن تخطط لإجراء المفاوضات في غضون "أسبوعين"، وأنه يتوقع اجتماع الفريقين معًا.تأتي هذه التصريحات بعد أن أجرت كوريا الشمالية أربع جولات من اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، احتجاجًا على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أغسطس.وأشارت رويترز إلى أن "بومبيو" قد صرح عدة مرات بأن استئناف المفاوضات أصبح وشيكًا، حيث قال منذ الاجتماع في آخر يونيو بين قادة البلدين إن المفاوضات ستستأنف على الأرجح خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.وقال الوزير الأمريكي إن استراتيجية واشنطن لم تتغير، وأن الولايات المتحدة تشيد بأنه لم يتم إجراء أي اختبارات نووية أو لصواريخ بعيدة المدى.ويشير التقليل الواضح من الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية إلى رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على زخم الحوار مع كوريا الشمالية.