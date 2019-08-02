سيول تنفي بدء مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع واشنطن

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن المفاوضات الرسمية مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تقاسم تكاليف الدفاع لم تبدأ بعد.وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الكورية بعد أن ادعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تويتر أمس أن المفاوضات قد بدأت، وأن سيول وافقت على دفع "الكثير من المزيد".وبموجب الاتفاق الحالي الذي ينتهي بنهاية العام، وافقت سيول على دفع 1.04 تريليون وون هذا العام، بزيادة قدرها 8.2% عن العام الماضي.وأشارت الوزارة أن سيول وواشنطن اتفقتا على إجراء المناقشات حول الصفقة الجديدة "بطريقة معقولة وعادلة" عندما زار مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" كوريا الجنوبية الشهر الماضي.وخلال زيارة "بولتون"، أشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة إلى أن واشنطن تطلب ما يصل إلى خمسة تريليونات من سيول، وهو ما يمثل ستة أضعاف الحصة الحالية لكوريا الجنوبية.وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل زيارة وزير الدفاع "مارك إسبر" إلى سيول غدًا الجمعة.