طوكيو توافق على تصدير المواد المقيدة إلى كوريا الجنوبية

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قالت وسائل الإعلام اليابانية إن طوكيو وافقت على شحنة متجهة إلى سيول، لواحدة من العناصر الصناعية الرئيسية الثلاثة التي أصبحت خاضعة للقيود المشددة الشهر الماضي.وقالت صحيفة "سانكاي" اليابانية اليوم الخميس إنه بعد "مراجعة صارمة"، وافقت طوكيو على طلب مصدر ياباني بإرسال شحنة مقاومات ضوئية، وهي مادة تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات، إلى شركة كورية جنوبية أمس الأربعاء.وتعد هذه هي الموافقة الأولى منذ تشديد القيود على الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية في الرابع من يوليو.ويعتقد على نطاق واسع أن قيود التصدير كانت قرارًا انتقاميًّا بسبب الخلاف السياسي مع سيول حول قضايا الحقبة الاستعمارية، لكن طوكيو في ذلك الوقت استشهدت بالأمن القومي لتبرير تلك القيود.وقالت صحيفة يمين الوسط اليابانية إن إدارة "شينزو آبيه" تخطط لتوسيع قائمة سلع التصدير التي تتطلب موافقة فردية، إذا وجدت أي مخالفات فيما يتعلق بإدارة الصادرات إلى كوريا الجنوبية.