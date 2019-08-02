كوريا الجنوبية تطالب بسحب قيود الصادرات اليابانية في تجمع إقليمي

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استغل نائب وزير العدل في كوريا الجنوبية اجتماعًا إقليميًّا حول تسوية النزاعات الدولية، للحديث ضد القيود التجارية اليابانية.ولفت نائب وزير العدل "كيم أوه سو" الانتباه إلى النزاع التجاري أمس الأربعاء أثناء حضوره اجتماع مائدة مستديرة شاركت فيه 46 دولة في سنغافورة.وقال إن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية مدفوعة بدوافع سياسية وتاريخية، وتعد انتهاكًا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، وكذلك مدافعة اليابان نفسها عن التجارة الحرة.وأكد أن التحركات التجارية الأخيرة لليابان تؤدي إلى تعطيل التبادلات الاقتصادية العالمية وإزعاج شبكة الإنتاج العالمي، وحث اليابان على سرعة العودة إلى نظام التجارة الحرة.