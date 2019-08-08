رئيس الوزراء: اليابان وافقت على شحنات من المواد المقيدة

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قال رئيس الوزراء الياباني "لي ناك يون" إن اليابان وافقت على شحنة متجهة إلى سيول، لواحدة من المواد الثلاثة التي تشملها قيود التصدير الأخيرة.وفي اجتماع مع المسؤولين اليوم الخميس، قال "لي" إن طوكيو أعطت الضوء الأخضر لشحنة تصدير لمقاومات ضوئية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية أمس، وهي أول موافقة من نوعها منذ فرض القيود الأخيرة.وقد شددت طوكيو القيود المفروضة على صادرات البوليميدات المفلورة والمقاومات الضوئية إلى كوريا الجنوبية، مدعية أن بعض البضائع قد تم السماح لها بالدخول إلى كوريا الشمالية للاستخدام العسكري.ولكن يعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة تهدف إلى الانتقام من أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ضد الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.وانتقد "لي" طوكيو لإزالتها لكوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين المفضلين في نهاية شهرأغسطس، وتعهد بتكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة "العدوان الاقتصادي الياباني".كما تعهد ببذل الجهود لتقليل الأضرار التي ستلحق بالشركات المحلية إلى الحد الأدنى، وتقليل اعتماد الصناعات المحلية على المواد الأجنبية، وتعزيز التعاون بين التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.