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كشفت شركة "سامسونغ للإلكترونيات" أمس الأربعاء عن منتجها الجديد "غالاكسي نوت 10" من الهواتف الذكية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.وتم طرح سلسلة "غالاكسي 10" بنموذجين وهما 6.3 بوصة من الهواتف العادية و6.8 بوصة من هواتف البلوس.ويتميز "غالاسي نوت" الجديد بتعزيز قابلية الربط مع أجهزة الكمبيوتر بشكل يسمح للمستخدمين بمشاهدة شاشة "غالاكسي" عبر أجهزة الشاشات مباشرة وقراءة الرسائل النصية وغيرها.كما يمكن ربط تطبيق "غاليريا" لسامسونغ مع وون درايف (OneDrive) لميكروسوفت القائم على أساس السحابة بشكل أوتوماتيكي، بدءا من النصف الثاني من هذا العام.بالإضافة إلى ذلك تم إضافة الساعة الذكية والتطبيق الداخلي الذي يسمح للمستخدمين بالتبرعات لفائدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى غالاكسي نوت الجديد.من ناحية أخرى، تنوي الشركة الكورية طرح هواتف "غالاكسي" قابلة للطي خلال الشهر القادم. ومن المتوقع أن تواصل سوق لوحات العرض القابلة للطي في مختلف أنحاء العالم نموها الصاروخي.