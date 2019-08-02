فشل المفاوضات الجوية بين الجانبين الكوري و الإماراتي

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الآراضي والنقل بأن المفاوضات الجوية بين كوريا والإمارات التي جرت أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" لم تسفر عن أي اتفاق بشأن زيادة عدد الرحلات التي كان الجانب الإماراتي قد طلبها.وقالت الوزارة الكورية إن طرفي المفاوضات تبادلا الآراء حول الوضع الراهن لصناعة الطيران والآثار الناتجة عن زيادة العرض الذي كان الجانب الإماراتي قد طالب به، مشيرة إلى وجود خلاف بين البلدين بخصوص هذه المسألة، وهو ما أدى إلى فشل المفاوضات.وكان الجانب الإماراتي طلب الترفيع في عدد الرحلات بين مدينة "إنتشون" الكورية والإمارات إلى مستوى الضعفين على الأقل.وتقوم طيران الإمارات بتنظيم رحلات ما بين "إنتشون" و"دبي" 7 مرات أسبوعيا كما تشغل طيران الاتحاد رحلات ما بين "إنتشون" و"أبوظبي" 7 مرات أسبوعيا فيما تقوم شركة الخطوط الجوية الكورية بتشغيل الرحلات ما بين "إنتشون" و"دبي" 7 مرات بشكل أسبوعي.وقال مسؤول في الوزارة إن الجانبين سيواصلان تنظيم المباحثات الجوية في المستقبل للبحث عن سبل تنمية صناعة الطيران في كلا البلدين.