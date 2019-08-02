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في أعقاب إعلان "طوكيو" عن مشروع تعديل قانون يستبعد كوريا عن قائمة الدول البيضاء، عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعا للاستشارة الوطنية اليوم الخميس من أجل مناقشة سبل التعامل مع الاجراءات اليابانة.وقال "مون" خلال الاجتماع إنه لا يفهم ماذا ستكتسبه اليابان من خلال تطبيق الإجراءات التجارية الانتقامية من طرف واحد. وذكر أنه حتى مع وجود مصلحة لطوكيو أيا كانت، فستكون مؤقتة مضيفا أن الإجراءات ستجعل الجميع في وضع الخاسرين بما فيها اليابان ليتحول الوضع إلى مثابة لعبة لا وجود لفائز فيها.كما قال الرئيس الكوري إن اليابان تعد أكثر الدول استفادة من نظام التجارة الحرة ولهذا فإن الإجراءات التي اتخذتها تحمل تناقضا كبيرا وإن استخدام أي دولة لمجال تفوقها كسلاح سيعود بالضرر على نظام التجارة الدولية محذرا من أن اليابان ستتحمل الخسائر بدورها من خلال فقدانها لثقة المجتمع الدولي وفقدان شركاتها لجهات الطلب على منتجاتها.واضاف "مون" أن الإجراءات اليابانية تشكل انتقاما اقتصاديا ردا على قرار المحكمة العليا الكورية بخصوص ضحايا العمل القسري من الكوريين، مشيرا إلى أن ربط قرار السلطة القضائية بالشؤون الاقتصادية يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات .ونصح "مون" باستغلال هذه الفرصة التي حتمتها القيود اليابانية في تحسين جودة الاقتصاد المحلي وبيئة الصناعات المحلية.