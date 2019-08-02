وزير الدفاع الأمريكي الجديد يصل إلى البلاد

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وصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد "مارك إيسبر" إلى البلاد بعد ظهر اليوم الخميس في زيارة تستغرق يومين.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن الوزير الأمريكي وصل إلى قاعدة "أوسان" الجوية بعد ظهر اليوم الخميس لعقد مباحثات مع نظيره الكوري "جونغ كيونغ دو".ومن المتوقع أن يتم خلال المباحثات المقرر عقدها صباح غد الجمعة مناقشة القضايا الأمنية الراهنة بما فيها إطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة ومسألة الحفاظ على اتفاقية حماية المعلومات العسكرية بين كوريا واليابان، بالإضافة إلى مسألة إرسال الجنود إلى مضيق هرمز وغيرها من القضايا.كما يتوقع أن تمثل حصص تكاليف الدفاع للقوات الأمريكية في كوريا موضوعا رئيسيا في المباحثات المرتقبة.وصرح "تشيه هيون سو" الناطق باسم الوزارة الكورية اليوم الخميس بأن الجانبين سيتقاسمان تقييم الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والتعاون في السياسات الرامية إلى التخلي عن الأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وتحويل حق السيطرة على العمليات العسكرية في الحروب وغيرها من القضايا الراهنة للتحالف الكوري الأمريكي.وقال "تشيه" إن مسألة نشر الصواريخ متوسطة المدى الأمريكية التي كانت مثار جدل لم يتم تناولها في مباحثات وزيري دفاع البلدين.والجدير بالذكر أن الوزير "إيسبر" كان قد أعرب عن رغبته في نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الطاقة النووية متوسطة المدى مع روسيا.