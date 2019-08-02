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صرحت وكالة التعاون للدفاع والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بأنها وافقت على بيع 12 مروحية "سيهوك" من طراز "أم أيتش 60 آر" لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية إلى كوريا بقيمة 800 مليون دولار.وأوضحت الوكالة أن الجانب الكوري كان قد أعرب عن رغبته في شراء المروحيات ال12 وأجهزة الرادرات ونظم الملاحة وأجهزة الاتصالات المزودة بها، مضيفة أن السلاح البحري الكوري سيقوم بتحسين قدرة تنفيذ المهام بما فيها الاستكشاف والإنقاذ والتعامل مع الغواصات.وظلت الحكومة الكورية تدرس شراء هذا النوع من المروحيات في إطار المرحلة الثانية من مشروع مروحيات العمليات البحرية.