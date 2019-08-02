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نجح فريق علمي كوري في إطالة أمد بطارية "الليثيوم" والهواء من خلال تطبيق مبدأ تأخير الشيخوخة في الجسم على البطارية.وقام فريق البحث المشترك الذي يرأسه الأستاذان "سونغ هيون كون" و"كواك سانغ كيو" في أكاديمية أولسان للعلوم والتقنية بإطالة عمر بطاريات "الليثيوم" والهواء من خلال تطوير حافز يشبه رد فعل الجسم الحي.والجدير بالذكر أن بطاريات الليثوم والهواء عبارة عن الجيل القادم من البطاريات الصديقة للبيئة والتي تقدر كثافتها بنحو أكثر من 5 أضعاف بطاريات "الليثيوم" القائمة في مجال كثافة الطاقة.ونشرت نتيجة هذا البحث في المجلة العلمية الدولية "أيه سي أس نانو (ACS nano)" يوم 18 من شهر يوليو الماضي.