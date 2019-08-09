البرلمان الصوري في كوريا الشمالية يعقد الجلسة الثانية لهذا العام

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من المقرر أن يعقد البرلمان الصوري في كوريا الشمالية جلسته الثانية لهذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يثير تكهنات حول الإعلان عن تغييرات سياسية محتملة.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الجمعة إن مجلس الشعب الأعلى الرابع عشر سوف ينعقد في بيونغ يانغ في التاسع والعشرين من أغسطس.وعادة ما يعقد البرلمان الكوري الشمالي جلسة واحدة عامة في مارس أو أبريل، للتعامل مع تعديلات الميزانية ومجلس الوزراء، ومن النادر أن تنعقد جلستان في عام واحد.وخلال دورة هذا العام في أبريل، تم إعادة انتخاب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رئيسًا للجنة شؤون الدولة، وألقى خلالها خطابًا رئيسيًّا حول السياسات.وفي حين أن جدول أعمال الجلسة المقبلة لا يزال مجهولًا، فإن كوريا الشمالية ربما تعلن فيه عن موقفها من محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، حيث إنها أجرت مؤخرًا سلسلة من إطلاق الصواريخ، احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.