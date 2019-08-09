وزراء الدفاع لسيول وواشنطن يناقشان مجموعة من قضايا التحالف العالقة

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من المقرر أن يجتمع وزيرا الدفاع لكل من سيول وواشنطن اليوم الجمعة، لإجراء محادثات حول مجموعة من قضايا التحالف الثنائي العالقة، بما في ذلك جهود نزع السلاح النووي، ونقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى سيول.ووفقًا لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأمن الإقليمي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ، والتدريبات العسكرية المشتركة استعدادًا لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.ومن المرجح أن تكرر واشنطن دعمها لاتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو، على الرغم من النزاع التجاري بينهما، وقد تسعى إلى نشر قوات كورية جنوبية في مضيق هرمز، وسط التوترات الأمريكية مع إيران.وسوف يجتمع وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" مع رئيس مكتب الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ" ووزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" أيضًا، ويتوقع أن ينقل نداءات واشنطن لسيول بزيادة حصتها من تكاليف الدفاع.كما سيقوم "إسبر" بالحديث وديًّا مع الرئيس "مون جيه إين".