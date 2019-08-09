المكتب الرئاسي يتعهد بالحل الدبلوماسي للنزاع مع اليابان

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تعهد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات مع اليابان من خلال الحوار.وأكد مجلس الأمن القومي التابع لمكتب الرئاسة موقفه أمس الخميس، خلال اجتماع للجنته الدائمة، حيث ناقش الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لليابان والتدابير المحتملة لسيول.ورصد مستشار الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ" وأعضاء اللجنة التطورات العسكرية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، وناقشوا ردود سيول المحتملة.وفيما يتعلق باجتماع وزراء الدفاع المرتقب بين سيول وواشنطن اليوم الجمعة، قرر المشاركون في الاجتماع تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، من أجل تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.