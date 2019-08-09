اليابان تأمل في استمرار التحالف الأمني مع كوريا الجنوبية

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قال وزير الدفاع الياباني إنه يتوقع من نظرائه في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأكيد أهمية التعاون الثلاثي في مسائل الأمن الإقليمي، عندما يجتمعان هذا الأسبوع.وعبر وزير الدفاع الياباني "تاكيشي إيوايا" عن موقفه أمس الخميس، بعد مغادرة وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" لليابان، متوجهًا إلى سيول، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين.وقال الوزير الياباني إن "إسبر" أخبره خلال لقائهما أن التعاون الأمني بين سيول وطوكيو مهم، وحثه على بناء علاقات قوية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ دو".وأضاف أنه طلب من الوزير الأمريكي إيصال نيته إلى سيول، مضيفًا أن الوزير الأمريكي الجديد سيعمل بجد من أجل تعاون ثلاثي مستقر.تأتي تصريحاته في الوقت الذي تدرس فيه سيول الانسحاب من اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، ردًا على القيود التجارية التي فرضتها طوكيو ضد كوريا الجنوبية.ووفقًا لوكالات الأنباء اليابانية، قال الوزيران الياباني والأمريكي إنهما عازمان على الإبقاء على اتفاقية التعاون العسكري المعلوماتي بين سيول وطوكيو، وكذلك التعاون الثلاثي في مسائل الأمن الإقليمي.