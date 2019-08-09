صعود مؤشر كوسبي بعد 6 أيام من الهبوط

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أنهى مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب (كوسبي) على ارتفاع للمرة الأولى خلال سبعة جلسات تداول يوم الخميس.وحقق مؤشر كوسبي 10.90 نقطة، أو ما نسبته 0.57%، ليغلق مداولات اليوم عند مستوى 1920.61 نقطة.وقد قفز المؤشر في لحظة الافتتاح بمقدار 16.57 نقطة أو ما نسبته 0.87%، وبلغ أعلى سعر خلال اليوم عند مستوى 1937.95.وقال بعض المحللين الاقتصاديين إن معنويات المستثمرين قد تحسنت على أساس التوقعات بأن قيود الصادرات اليابانية قد لا تكون صارمة كما كان متوقعًا في البداية، وبما أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ليس من المرجح أن تتجه إلى حالة أكثر تطرفًا.وقد اشترى الأفراد ما قيمته 278 مليار وون من الأسهم، بينما قام المستثمرون الأجانب والمؤسسات بتفريغ نحو 140 مليار وون من الأسهم.وارتفع أيضًا مؤشر كوسداك التقني أمس الخميس، حيث حقق 20.80 نقطة أو 1.68%، ليغلق عند مستوى 585.44 نقطة.وقد اشترت المؤسسات أسهما بقيمة 47.6 مليار وون، وقابلتها مبيعات من الأجانب والأفراد.