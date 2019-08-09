الرئيس مون يجري تعديلًا وزاريًّا كبيرًا

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قام الرئيس "مون جيه إين" بإجراء تعديل وزاري رئيسي اليوم الجمعة، ليستبدل عشرة مناصب وزارية.وعين الرئيس السكرتير الرئاسي السابق للشؤون المدنية "تشو كوك" في منصب وزير العدل، للتعجيل بحملة "مون" الإصلاحية، على الرغم من اعتراضات المعارضة القوية.وعُين "تشيه كي يونغ"، أستاذ الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات في جامعة سيول الوطنية، وزيرًا للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقد تم تعيين الخبير في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وزيرًا للعلوم وسط الدعوات المتزايدة للابتكار في مواجهة القيود التجارية اليابانية الأخيرة.وتم تسمية نائب وزير الزراعة السابق "كيم هيون سو"، الذي قضى 30 عامًا في الخدمة العامة، وزيرًا جديدًا لوزارة الزراعة، كما تم تعيين الأستاذ في عالم الاجتماع بجامعة "ديه غو" الكاثوليكية "لي جونغ أوك" في منصب وزير المساواة بين الجنسين.وتم استبدال رؤساء وزارة المحاربين القدامى ولجنة الاتصالات الكورية ولجنة الخدمات المالية ولجنة التجارة العادلة أيضًا.كما تم تعيين النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي سو هيوك"، الذي كان أول مفاوض نووي للبلاد في المحادثات السداسية النووية، في منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.وتم اختيار "جيونغ سي هيون"، وزير التوحيد السابق، ليصبح نائبًا جديدًا لرئيس المجلس الاستشاري الرئاسي الوطني للتوحيد.يأتي التعديل الوزاري الأخير بعد خمسة أشهر من استبدال "مون" لسبعة وزراء في مارس الماضي.