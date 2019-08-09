كوريا الجنوبية تشدد فحوصات النشاط الإشعاعي على واردات نفايات الفحم

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قررت كوريا الجنوبية تشديد فحوصات النشاط الإشعاعي على واردات الفحم اليابانية، مشيرة إلى المخاوف من احتمال تلوثها بالمواد المشعة.وقالت وزارة البيئة يوم الخميس الماضي إنها ستعمل على تعزيز فحوصات النشاط الإشعاعي على واردات الفحم اليابانية.وكان النظام المعمول به أن المستوردين المحليين يقومون بقياس مستويات الإشعاع بأنفسهم وإبلاغ السلطات بالنتائج، ولكن بموجب التعديل الأخير، ستقوم الوزارة بفحص كل شحنة من نفايات الفحم، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان هناك مشكلة تلوث.ووفقًا لدائرة الجمارك الكورية، فإن 99% من واردات نفايات الفحم والتي تستخدم في صناعة الأسمنت، جاءت من اليابان، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.وتتخذ سيول هذا الإجراء للمرة الأولى وسط نزاعها مع طوكيو حول القيود التجارية اليابانية الأخيرة.