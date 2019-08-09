وفد إعلامي أوروبي يزور كوريا الشمالية للتعرف على وضعها الاقتصادي

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ذكر "راديو آسيا الحر الأمريكي" أن وفدا إعلاميا أوروبيا سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية في شهر سبتمبر المقبل للتعرف على الوضع الاقتصادي فيها.وأضاف نقلا عن"بول تشيا" رئيس شركة "جي بي آي" الهولندية للاستشارات الاستثمارية قوله إن مجموعة من الصحفيين الأوروبيين سيقومون بزيارة لكوريا الشمالية تستغرق 10 أيام بدءا من يوم الثالث والعشرين من سبتمبر القادم للتعرف على الوضع الاقتصادي والسياسي فيها ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرات دخول.وكانت مجموعة مماثلة قد قامت بزيارة لكوريا الشمالية في شهر مايو الماضي.وقال "بول تشيا" إن الوفد الإعلامي الأوروبي سيقوم خلال الزيارة بالتعرف على مدى تأثر الاقتصاد الكوري الشمالي بالعقوبات الدولية والوضع الراهن للأنشطة الاقتصادية التي تمارسها الشركات الأوروبية في هذا البلد .