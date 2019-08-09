الرئيس الكوري مون جيه إين يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي

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استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي "تانزيلا نوربايفا" التي تقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن تكون زيارة "نوربايفا" لكوريا نقطة تحول على طريق تنمية التعاون البرلماني وتعميق علاقة المشاركة الإستراتيجية والخاصة القائمة بين كوريا الجنوبية وأوزبكستان.وأضاف أنه مازال يذكر حسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته لأوزبكستان في شهر أبريل الماضي من قبل الرئيس الأوزبكي وحكومته.وبدورها، قامت "تانزيلا نوربايفا" بتسليم رسالة شخصية من الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرضيائيف" للرئيس الكوري "مون جيه إين" .والجدير بالذكر أن "نوربايفا" تولت منصب رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الماضي.