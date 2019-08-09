سيول تخطط لتوفير الكوادر المؤهلة في المجالات الهندسية وتعزيز تعليم التاريخ

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قررت الحكومة الكورية توفير الكوادر المؤهلة في المجالات الهندسية وتعزيز تعليم التاريخ ضمن الجهود الرامية لمواجهة القيود التجارية اليابانية.جاء ذلك في اجتماع عقدته نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم "يو أون هيه" اليوم الجمعة مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاجتماعية حيث قالت الوزيرة "يو" إن الحكومة ستقوم بتوفير الكوادر المؤهلة اللازمة لتنمية صناعات المواد والمكونات .كما سيتم تعزيز تعليم التاريخ في المدارس الابتدائية والمتوسطة اعتبارا من الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في شهر سبتبمر المقبل.كما تم في اجتماع اليوم تناول القضايا المتعلقة بالفعاليات التي ستقام يوم الرابع عشر من أغسطس الجاري تكريما لضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني، وتنشيط السياحة المحلية لتحل محل السياح اليابانيين.